الاطار التنسيقي يجتمع اليوم في منزل رئيس المجلس الأعلى الاسلامي

وقال المصدر لـ ، ان "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون مساء اليوم، اجتماعا في منزل الاسلامي ".واضاف ان "الاجتماع سيبحث التطورات الامنية والسياسية المحلية والاحداث في المنطقة".