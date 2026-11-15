الزيدي وزيدان يبحثان إجراءات حماية الموارد الاقتصادية ومحاربة التهريب

وقال مكتب في بيان، "التقى رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الأحد، السيد ".

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان "بحث الإجراءات الحكومية الساعية إلى بسط سلطة القانون، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب، وأهمية دعم القضاء لهذه الخطوات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء ".