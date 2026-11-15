الاتحادية تحسم دعوى حل برلمان كردستان

– سياسة



أعلن مقرر حركة الموقف الوطني ، الأحد، أن ردّت الدعوى التي أقامها للمطالبة بحل برلمان بدورته الحالية.

وقال صالح، في بيان، إن المحكمة قررت رد الدعوى، مجدداً تمسكه بموقفه القائل إن حل الدورة البرلمانية الحالية يمثل، بحسب وصفه، "الحل الأمثل والوحيد" لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في الإقليم.

وكان الكوردستاني وحراك الجيل الجديد قد طالبا بإيقاف إجراءات إعادة تفعيل البرلمان، إلا أن المحكمة رفضت الطلبين، من دون اتخاذ أي إجراء مؤقت لتعطيل العملية.