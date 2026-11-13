بالوثيقة.. اللجنة العليا للتحقيق في تهريب المشتقات النفطية بجرف النصر

نيوز- سياسي

تنشر ، الوثيقة الخاصة باللجنة العليا التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة علي فالح للتحقيق في معلومات تهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر.

وادناه نص الوثيقة: