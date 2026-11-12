العراق يعزي الإمارات بضحايا حادث "الفجيرة"

وجاء في بيان للوزارة، "تعرب وزارة خارجية جمهورية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشقيقة، حكومةً وشعباً، بضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في ، وأسفر عن وفاة (14) شخصاً وإصابة (30) آخرين، إثر تصادم عدد من المركبات واندلاع حريق في موقع الحادث".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم"، معربةً عن تعاطفها مع "أسر الضحايا وذويهم".

وأعلنت الإماراتية عن وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة شمل 18 مركبة و5 شاحنات، أسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة 14 شخصا وإصابة 30 آخرين.