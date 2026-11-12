طالباني يفتح النار على البارتي: ما جرى في برلمان كردستان مخجل.. لن نشارك في مخرجاته!

وقال في تصريحات له تابعتها ، إن ما حدث داخل البرلمان، لو وقع في أي بلد آخر، لكان المتسببون به قد ذهبوا إلى السجن، مشدداً على أن لن يكون طرفاً في أي خطوة ناتجة عما جرى.واتهم طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني "بالسعي إلى تحويل البرلمان إلى أداة للمتاجرة بمصالح المواطنين"، فيما أكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، لكنه أشار إلى إمكانية اتخاذ خطوات أخرى.وفي سياق حديثه عن العلاقة مع ، أشاد طالباني بالدور الذي تلعبه ، مشيراً إلى أن يتحدث بصراحة، ويطرح تساؤلات بشأن إيرادات النفط في الإقليم وارتفاع أسعار البنزين.كما تطرق إلى الأوضاع الخدمية والتنموية في ، قائلاً إنها تمتلك موارد الغاز والكهرباء في الإقليم، لكنها تعاني من تأخر كبير في الخدمات، ولا سيما المياه، مقارنة بأربيل.