مجلس الأنبار يطالب الجهات الرسمية بسرعة كشف ملابسات مقتل العلواني

، الجهات الرسمية بسرعة كشف ملابسات مقتل النائب السابق في .

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وجاء في بيان للمجلس، يتقدم رئيس حميد دحام العلواني، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة وذويه وعموم عشيرة البوعلوان، وإلى أبناء شعبنا العزيز، لاستشهاد النائب السابق الدكتور العلواني الذي ارتقى شهيداً إثر حادث غادر وجريمة نكراء طالته أثناء وجوده خارج البلاد".

وأضاف "وإذ ندين بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الجبان، فإننا نؤكد مطالبتنا للجهات الرسمية والقضائية والأمنية في بلد الإقامة والجهات العراقية المعنية، بسرعة كشف ملابسات هذه الجريمة والوصول إلى الجناة ومحاسبتهم لينالوا جزاءهم العادل والرادع".

وكان مصدر أمني لبناني أفاد، مساء الثلاثاء، بالعثور على جثة النائب العراقي السابق في .