ما سبب منع طائرة منتخب إيران من الهبوط في مطار البصرة؟

وقال مسؤول في ، بحسب رويترز، إن " اتخذ هذا القرار لأنه لا يمكنه المخاطرة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية".وذكر مسؤول في القنصلية الإيرانية في أن "الطائرة عادت إلى وهبطت في مطار ، وأن المنتخب سيسافر برا إلى البصرة.وتوجه المنتخب الإيراني إلى البصرة للمشاركة في بطولة تضم أربعة منتخبات، العراقي واللبناني والفلسطيني والإيراني".وكانت أعلنت فرض عقوبات على أي شركات عالمية تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بعد 23 سبتمبر بهدف منع أسطول الطيران المدني الإيراني بأكمله من السفر حول العالم.وأمر العراق في سبتمبر الماضي بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى بعدما هددت بفرض عقوبات ثانوية على المطارات ومقدمي الخدمات الذين يتعاملون مع شركات الطيران الإيرانية.وحذر الأمريكي سكوت بيسنت من أن المطارات التي تخدم شركات الطيران الإيرانية قد تواجه عقوبات، من بينها الاستبعاد من منظومة الدولار.