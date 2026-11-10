تحالف العزم يناقش تطورات المرحلة ويؤكد دعم الحكومة

وقال التحالف في بيان ورد لـ ، انه "عقد اجتماعه الدوري لقياداته، بمشاركة وزيري التخطيط والثقافة، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والمستجدات الإقليمية وانعكاساتها على إلى جانب بحث سبل التعامل مع متطلبات المرحلة وحماية مصالح المواطنين".وأكد المجتمعون "دعمهم لحكومة علي فالح وضرورة مساندة جهودها في أداء مهامها وتعزيز عمل مؤسسات الدولة بما يسهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين".وتابع ان "الاجتماع تناول أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين القوى السياسية، والعمل على معالجة الخلافات بالتفاهم، وتوحيد المواقف إزاء القضايا الوطنية بما يحفظ استقرار العراق وسيادته ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة".