مبعوث ترامب: الحوار المباشر بين بغداد وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة

وقال في منشور على منصة (اكس)، ان "الحوار المباشر بين وأربيل هو السبيل الأمثل لحل القضايا الشائكة: صادرات النفط، والرواتب، والإيرادات".واضاف "وقد أظهر ورئيس وزراء حكومة هذه القيادة اليوم. وتقف إلى جانبهما في بناء عراق مزدهر ذي سيادة".