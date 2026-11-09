همام حمودي: الانسحاب التركي وتسوية ملف سنجار يمهدان لتعاون أوسع مع أنقرة

جاء ذلك خلال استقبال ، رئيس تحالف "أبشر "، السفير التركي لدى ، أنيل بورا إينان، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الملفات المشتركة، بينها الأمن والمياه والنفط ومشروع ، فضلاً عن فرص بناء شراكة أوسع تسهم في دعم .وشدد حمودي، خلال اللقاء، على أن الاستقرار يمثل مصلحة إقليمية مشتركة، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون جميع الأطراف، مشيراً إلى أهمية معالجة الملفات العالقة بما يمهد لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.كما أشار إلى حرص على الحفاظ على الانسجام الوطني عبر الحوار والتفاهمات، والمضي باتجاه البناء والتنمية وإصلاح الأوضاع الداخلية، بما يعزز قدرته على أداء دور محوري في دعم أمن المنطقة واستقرارها.