واشنطن تدخل على خط هجوم كورمور.. باراك يدعم التحقيقات العراقية

وقال إن "الهجوم على حقل كورمور يعد اعتداءً على الشعب العراقي"، مشدداً على دعم جهود وحكومة الإقليم لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم ومحاسبتها.وكان حقل كورمور الغازي، الواقع في قضاء بمحافظة ، قد تعرض مساء الأحد لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنشأة وتوقف عمليات الإنتاج.وأعلنت شركة " "، المشغلة للحقل، إخماد الحريق، مؤكدة استمرار تعليق الإنتاج لحين استكمال تقييم الأضرار وتحديد مدى تأثير الهجوم على المنشأة.وفي السياق ذاته، حذرت من تداعيات توقف إمدادات الغاز، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إنتاج بمقدار يتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط.وعلى خلفية الهجوم، وجّه علي فالح بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان، بهدف كشف ملابسات الاستهداف وتحديد المسؤولين عنه.