الزيدي يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق لجميع العراقيين

وأكد ، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الحكومة ملتزمة بإنهاء حالة الإيجار المرهقة للمواطنين، وتوفير السكن اللائق، وتأمين العيش الكريم لجميع العراقيين.وأشار الزيدي إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء وإعمار، ويجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيق الإنجازات، مشدداً على أن الدولة داعمة لمواطنيها، وتعمل على تسخير الثروات الوطنية للتنمية المستدامة ومنع هدرها بالفساد.وبيّن رئيس أن ستنال حصة ودعماً كبيراً ضمن ، لافتاً إلى أن المحافظة تجاوزت حقبة الإرهاب بفضل تضحيات العراقيين، الذين اجتثوه من جذوره، مؤكداً أن الإرادة الوطنية ستُحبط كل المخططات والأجندات الرامية لخلق الأزمات والفتن بين أبناء الشعب العراقي.