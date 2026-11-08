النزاهة: الحبس سنة لعضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بقضية كسب غير مشروع

الهيئة أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، قرار حكمٍ حضورياً بحبس المُدان عضو مجلس النوَّاب السابق (محمد صيهود السوداني) سنة واحدة، استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، وإلزامه برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٢,٢٦٧,٢٩٥,٠٠٠) ملياري دينار عراقي، و(١٥٥,٣٥٠) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.وأوضحت أنَّ المحكمة قرَّرت أيضاً تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الهيئة الحقّ بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.