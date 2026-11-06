العراق يطرح مبادرة لتشكيل لجنة إقليمية تزور طهران وواشنطن لخفض التوتر

وقالت في بيان، إن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي، استعرض خلاله الأخير الرؤية الإيرانية للتهيئة لاستئناف المفاوضات، والتي تتضمن تحديد مواعيد بدء المسار التفاوضي، وإعادة فتح ، والعودة إلى النقاط الواردة في التفاهمات التي جرى التوصل إليها في باكستان، فضلاً عن إضافة نقاط تتعلق بالملف النووي الإيراني.وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى الانتخابات النصفية الأمريكية ونتائجها وانعكاساتها المحتملة على تطورات الأوضاع في المنطقة.وأشار حسين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة من التوتر، في ظل استمرار احتمالات تجدد العمليات العسكرية، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لاحتواء التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لخفض التوتر.وفي هذا السياق، طرح وزير الخارجية مبادرة لتشكيل لجنة تضم وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، تتولى زيارة وواشنطن لبحث سبل التوصل إلى تفاهمات سلمية بشأن الخلافات القائمة وتعزيز .وأكد حسين، في ختام الاتصال، أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار، بما يدعم الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.