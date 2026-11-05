طالباني يقرر الانسحاب من حكومة إقليم كردستان

قرر رئيس ، الخميس، الانسحاب من حكومة إقليم .



وقال في تصريح وفق ، "كنا نطمح إلى تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة، وإقامة علاقات أفضل مع "، لافتا إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحترم الديمقراطية ولا إرادة الشعب".

وأضاف، أن " لا يعترف ببرلمان ولا بالجلسة البرلمانية"، لافتا إلى أن " قرر الانسحاب من حكومة الاقليم".

وتابع أن "الاتحاد الوطني سيمضي في انتخاب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة في ".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن، اليوم الخميس، عزمه عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحزب، لمناقشة التطورات السياسية في إقليم ، وفي مقدمتها انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم وتداعياتها السياسية.



وانتخب برلمان إقليم كردستان، أمس الأربعاء، فالا رئيساً له، ورامي نوري عوديش نائباً للرئيس، فيما اختار منى نبي نادر سكرتيراً للهيئة الرئاسية، بأغلبية بلغت 52 صوتاً.