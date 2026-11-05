القاضي زيدان وتوم باراك يبحثان نتائج تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين

وذكر القضاء في بيان ورد لـ ، ان " ، القاضي ، استقبل المبعوث الرئاسي إلى السفير ".ولفت البيان الى ان "اللقاء بحث متابعة نتائج الحوارات الخاصة بتعزيز العلاقات القضائية مع الجهات الامريكية النظيرة".