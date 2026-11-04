الزيدي من المنامة: العراق حريص على بناء أفضل العلاقات مع البحرين

وذكر لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ أن وولي ، رئيس مجلس وزراء مملكة الأمير ، ترأسا وفدي البلدين في مباحثات موسعة عقدت بالعاصمة .وأضاف البيان، أن المباحثات شهدت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة آليات تطوير التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز آفاق التنسيق بين الجانبين.وأكد الزيدي حرص الحكومة وسعيها إلى تمتين العلاقات العراقية البحرينية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يخدم مصالح الشعبين، مشدداً على مساعي لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، بوصفهما ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار والتكامل الاقتصادي بين دولها.من جانبه، أعرب ولي العهد البحريني عن سعادته بزيارة الزيدي إلى المملكة، واصفاً إياها بالتاريخية، كونها أول زيارة لرئيس وزراء عراقي إلى البحرين منذ عام 2003.وأشار إلى أن الزيارة تمثل انطلاقة مهمة نحو مزيد من التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية، مؤكداً الدور المحوري للعراق في المنطقة، وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.