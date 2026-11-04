برلمان كردستان يستأنف جلساته بعد شلل استمر أكثر من عامين

واستُكملت الترتيبات الإجرائية واللوجستية اللازمة لاستئناف الجلسات، فيما بلغ عدد النواب الموجودين داخل قاعة الاجتماعات 48 نائباً حتى الآن، بانتظار التحاق بقية الأعضاء لتحقيق النصاب القانوني المطلوب للانعقاد.ويهدف استئناف الجلسات إلى إعادة تفعيل التشريعية في ومباشرة مهامها الدستورية، وإنهاء الفراغ القانوني الذي استمر خلال الفترة الماضية نتيجة الخلافات السياسية الداخلية.