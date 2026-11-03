محكمة التمييز تصادق الحكم على النائب بهاء النوري

وقال المصدر لـ ، ان " صادقت الحكم على النائب ".وأعلنت الاتحاديَّة، في وقت سابق، عن صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ عضو (بهاء الدين حسين)؛ عن جريمة الكسب غير المشروع.وذكرت النزاهة، في بيان ورد لـ نيوز، أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان (بهاء الدين نور محمد حسين)، عضو مجلس النواب؛ استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".وأضافت، أنَّ "المحكمة قرَّرت إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (5,887,850,000) دينار عراقي، و(10,990,787) دولاراً أمريكيّاً، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة".وتابعت، انَّ "المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات بحقّ المُدان وفقاً لأحكام المادة (19/خامساً) من قانون الهيئة، وذلك عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة الماليَّة الخاصة به، فيما قرَّرت تطبيق العقوبة الأشدّ بحقّه، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة".