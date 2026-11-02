بغداد وبيروت تبحثان زيارة مرتقبة للزيدي الى لبنان

بحث السفير العراقي في ، الاثنين، ورئيس الوزراء اللبناني ، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الى .

وقالت في بيان، "التقى سفير جمهورية لدى الجمهورية ، ، اليوم الاثنين، رئيس ، الدكتور ، في الحكومي".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث آفاق تطوير الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس السيد علي فالح ، إلى الجمهورية اللبنانية".



كما تبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.