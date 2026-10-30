تصريح صادم يضرب سلم رواتب الموظفين

وقال لـ ، ان "شعاري هو المضي بسلم الرواتب"، مبينا ان "سلم الرواتب ينقذ الفقراء وينقذ كل موظف صاحب دخل محدود ويحقق اجتماعية".واضاف ان "العدالة يجب ان تتحقق في كل مفاصل الدولة، فلا يجوز لموظف ان يتقاضى 10 ملايين واكثر وموظف اخر يتقاضى 170 الفا"، مشيرا إلى أن "الكثير من المواطنين محرومين من العلاج والسكن رغم ان لديه حقوق ويسعى للعيش بكرامة".واكد ان "سلم الرواتب يحقق للمواطن"، داعيا الى "انجاز دراسة سلم الرواتب وانجازه".واكد "لا توجد ارادة سياسية حقيقية بشان سلم الرواتب"، داعيا الاطار التنسيقي والمكون السني والكرد الى "وضع مصلحة العراقيين فوق كل شيء".وتابع ان "الكثير من الموظفين يتقاضون رواتب بسيطة لا يستطيعون الزواج"، لافتا الى ان "قانون سلم الرواتب في اروقة ، جاهز للتصويت عليه ".