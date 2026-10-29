نائب: قوى سياسية تستغل المكونات في علاقاتها مع السفراء والمنظمات الدولية

وقال أوشانا خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "قوى سياسية باستغلال ملف المكونات العراقية لتحقيق مصالحها وتعزيز علاقاتها مع الجهات الدبلوماسية والمنظمات الدولية".وتابع، أن "بعض الجهات تسعى إلى كسب ممثلي المكونات وتوظيف مواقفهم السياسية، خصوصا خلال اللقاءات مع السفراء والمنظمات الأجنبية التي تتابع أوضاع الأقليات في ".وأضاف أن "المكونات أصبحت عرضة للتدخلات السياسية ومحاولات التأثير في قراراتها"، مطالبا بمنح ممثليها "استقلالية أكبر في تحديد أولوياتهم السياسية والتشريعية بعيدا عن نفوذ الأحزاب الكبيرة".