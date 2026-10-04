عبر السومرية.. نائب يزف بشرى سارة للخريجين القدامى

وقال في تصريح لـ ، إن "اللقاء مع وزير المالية تناول جملة من الملفات، من بينها موازنة البرامج والتغييرات التي ستطرأ عليها، فضلاً عن ملف القدامى".وأضاف أن "وزير المالية أبدى دعمه للخريجين القدامى، مؤكداً أن الموازنة ستتضمن 100 ألف درجة وظيفية بصيغة عقود".وأشار الساعدي إلى أن "الخريجين القدامى سيكونون في مقدمة المستحقين لهذه الدرجات، مؤكداً أهمية إنصافهم ومعالجة ملفهم ضمن التخصيصات الوظيفية الجديدة".