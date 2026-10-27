منصة "مرماز" تطلق مبادرة لدعم الطلبة

المبادرة تتضمن اجورا مخفضة للطالب تصل الى 100 الف دينار للمادة الواحدة

اطلقت منصةُ مرماز التعليمية ُ مبادرة ً لتخفيفِ الأعباءِ الماليةِ عن الطلبةِ وعوائلِهم، مراعاةً للظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ وارتفاعِ تكاليفِ المعيشةِ في البلد. وتتيحُ هذه المبادرةُ للطلبةِ فرصةً أكبرَ للاستفادةِ من الدروسِ التعليميةِ بأجورٍ مخفضةٍ، حيث تم تحديدُ مبلغِ مئةِ ألفِ دينارٍ فقط للمادةِ الواحدة، في رسالةٍ تؤكدُ على المسؤوليةِ المجتمعيةِ والتربوية للمنصة تجاه الطالبِ العراقي لدعمِه في مسيرتِه الدراسية