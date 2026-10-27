بالوثائق.. مكتب القائد العام يوجّه باعتماد ضوابط لترقية الضباط

– محلي

وجه للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، باعتماد ضوابط لترقية الضباط.

وتضمنت الوثائق التي حصلت ، على نسخة منها "منها توفر المنصب للترقية من رتبة مقدم إلى عقيد، وألا تقل مدة إشغال المنصب عن 90 يوماً".