التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم تحديد إجراءات تنظيم طلبات الانتساب للعام الدراسي 2026–2027"، موجهة للتربية وأقسام التعليم العام والملاك إلى "الالتزام بالضوابط المعتمدة في تدقيق الطلبات والمصادقة عليها".وأكدت ان "الإجراءات تنص على استمرار معاملة الطالب كمنتظم في الدوام الحضوري لحين تقديم طلب الانتساب، وعدم البدء بمعالجته إلكترونيا قبل استلام الاستمارة المطبوعة والتعهد الخطي، مع مطابقة البيانات مع السجلات المدرسية، وإرفاق تأييد حديث من لإعفاء المستحقين من أجور الاشتراك".وتابعت ان "الطالب يعد منتسبا من تاريخ استلام إدارة المدرسة طلبه وتدقيقه والمصادقة عليه، دون انتظار المصادقة النهائية من ، على أن تستكمل الإجراءات الإدارية اللاحقة أصوليا".وأوضحت ان "إدارات المدارس ستتولى متابعة الطلبات يوميا، وإعادة المعاملات غير المستوفية للتصحيح مع بيان أسبابها، مع حصر التقديم عبر بوابة المدرسة الحكومية الإلكترونية وعدم قبول أي طلب ورقي غير مرتبط بمعاملة إلكترونية مسجلة أصوليا".