حريق في الكريعات وفرق الدفاع المدني تستنفر (صور)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مخزن للمواد والأجهزة الكهربائية مُخالف لمتطلبات وشروط السلامة، بمساحة تقدر بـ 600 ، في منطقة الكريعات بجانب من العاصمة ، دون تسجيل أي إصابات بشرية".وأضافت ان " قامت بدفع 13 فرقة إطفاء تخصصية بكامل طواقمها ومعداتها لمحاصرة النيران، وحالت المهنية العالية لفرق الإطفاء دون توسّع الحريق إلى المباني المجاورة، كما نفّذت الفرق عمليات اقتحام مباشر والدخول إلى عمق المخزن المحترق لإتمام عمليات الإخماد والتبريد بنجاح".وتابعت أنه "تم فتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لترسيم الموقع وتحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق، وفق السياقات والإجراءات القانونية المتبعة".