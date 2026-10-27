بوادر الشتاء تبدأ.. الساعات القادمة تشهد تقلبات جوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد، لتشمل تدريجيا أماكن متفرقة من البلاد خاصة في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".وأشارت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة زخات مطر خفيفة في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".