في ميسان.. أصحاب شاحنات يعتصمون احتجاجاً على إغلاق منفذ الشيب

بدأ أصحاب شاحنات في ، مساء الاثنين، بالاعتصام احتجاجاً على إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع .​

​

وقال مراسل ، بدأ العشرات من أصحاب الشاحنات في تنفيذ اعتصام مفتوح على طريق منفذ الشيب الحدودي في منطقة المشرح احتجاجاً على إغلاق المنفذ والمطالبة بإعادة فتحه.

وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .