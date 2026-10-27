بلاغ عن محتجزين تحت الانقاض بعد سقوط دار في كربلاء.. والحقيقة!

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "فور ورود بلاغ عن انهيار دار سكنية في في قلب ووجود شخصين محتجزين داخلها، استنفرت فرق الدفاع المدني إمكاناتها وتوجهت إلى موقع الحادث، لتكشف عمليات البحث والتحري عدم وجود أشخاص داخل الدار، وعدم صحة المعلومات بشأن احتجاز الشخصين".وتابعت، انه "جرى تأمين الدور المجاورة ووضع الأشرطة التحذيرية حفاظاً على سلامة الزائرين".