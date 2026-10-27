غداً.. الرافدين يفتح التقديم على سلفه للوجبة الثانية

وذكر المصرف في بيان، أنه "استكمل منح الوجبة الأولى من السلف الإلكترونية للموظفين والمتقاعدين، بعد إنجاز إجراءات طلباتهم".وأضاف أن "التقديم على الوجبة الثانية سيُفتح عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء، الموافق 28 تشرين الأول 2026، لاستقبال طلبات المتقدمين".وأكد المصرف حرصه على تسريع إنجاز معاملات الزبائن وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية تلبي احتياجاتهم وتوفر الوقت والجهد.