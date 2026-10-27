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بغداد.. ضبط معمل لتصنيع وتعبئة الأدوية مغشوشة
محليات
2026-10-27 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
284 شوهد
اعلنت وزاوة
الصحة
، اليوم الثلاثاء، ضبط معمل لتصنيع وتعبئة أدوية مغشوشة في جانب
الرصافة
ببغداد.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تمكن فريق مشترك من
وزارة الصحة
ووزارة الداخلية، من ضبط معمل لتصنيع وتعبئة أدوية مغشوشة في إحدى المناطق السكنية ضمن جانب
الرصافة
من العاصمة
بغداد
، بإشراف ميداني من
مدير عام دائرة
التفتيش في وزارة
الصحة
، الجراح
الاستشاري
الدكتور
صباح نوري
الخزعلي، ومدير عام
مديرية مكافحة الجريمة المنظمة
في
وزارة الداخلية
".
وأسفرت العملية عن "إلقاء القبض على عدد من العاملين والقائمين على الغش الدوائي، وضبط مواد وعلب ومطبوعات تُستخدم في تصنيع وتعبئة مواد غير طبية لبيعها في السوق المحلية على أنها أدوية حقيقية".
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