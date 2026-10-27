بغداد.. ضبط معمل لتصنيع وتعبئة الأدوية مغشوشة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تمكن فريق مشترك من ووزارة الداخلية، من ضبط معمل لتصنيع وتعبئة أدوية مغشوشة في إحدى المناطق السكنية ضمن جانب من العاصمة ، بإشراف ميداني من التفتيش في وزارة ، الجراح الدكتور الخزعلي، ومدير عام في ".وأسفرت العملية عن "إلقاء القبض على عدد من العاملين والقائمين على الغش الدوائي، وضبط مواد وعلب ومطبوعات تُستخدم في تصنيع وتعبئة مواد غير طبية لبيعها في السوق المحلية على أنها أدوية حقيقية".