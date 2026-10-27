توجيه حكومي يخص المدن الجديدة

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس علي فالح ، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات تنفيذ المدن الجديدة في والمحافظات، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ورئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين والمديرين العامين".ووجّه الزيدي، "بالإسراع في إنجاز التصاميم الأساسية للمدن الجديدة المقرر إطلاق العمل فيها، بعد استكمال تخصيص الأراضي اللازمة، مؤكداً أنها ستشكّل مراكز حضرية متكاملة تضم مؤسسات حكومية ومراكز تجارية واقتصادية ومنشآت ترفيهية ومجمعات سكنية بمساحات واسعة، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والإداري".واطّلع رئيس مجلس الوزراء "على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها اللجان المعنية لإعداد التصاميم الأساسية وتفاصيلها، ومتابعة متطلبات تنفيذ هذه المدن، بما يضمن وضع الحلول الجذرية والمستدامة لمشاكل الخدمات والبنى التحتية".