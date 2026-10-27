وزارة التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "قررت منع تغيير أسماء المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها، الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والمهنية والمعاهد، حفاظا على حقوق الطلبة المتخرجين وصونا لسلامة وثائقهم الدراسية وسجلاتهم الرسمية، وتفاديا لأي إشكالات مستقبلية عند مطابقة الوثائق والتحقق من جهة التخرج".وأضافت انها "ألزمت الجهات المعنية بالتقيد بالأمر الوزاري الصادر عن للتخطيط التربوي"، مشددة "على الحظر التام لتغيير أسماء المدارس، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية الالتزام بالتوجيه وتنفيذه".