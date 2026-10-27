النزاهة: السجن (8) سنوات لمدير عام شركة توزيع المنتجات النفطيَّة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "حكما بالسجن 8 سنوات صدر بحق مدير عام المنتجات النفطيَّة لإدانته بالانتفاع من عقودٍ في ".وأضاف انه "تم إلزام المدان بردّ 55 مليار دينار في قضيَّة انتفاعٍ بعقود مصافي الشمال".