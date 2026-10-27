القضاء: المؤبد والسجن 15 سنة بحق فرنسيين ينتمون لعناصر داعش الإرهابية

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مدانين، وخمس عشرة سنة بحق مدان سابع، يحملون الجنسية الفرنسية، عن جريمة الانتماء إلى عصابات الإرهابية، بحضور وكلائهم المحامين وممثلين عن لدى ".وأضاف ان "المدانين صنفوا ضمن العناصر شديدة الخطورة نظراً لدورهم في تهديد العراقي، وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا، فضلاً عن تورطهم في التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية في دول أخرى".يُذكر أن المدانين السبعة كانوا ضمن مجموعة تضم 47 متهماً من الجنسية الفرنسية تسلمتهم السلطات العراقية العام الماضي من شمال شرق ، حيث تولت الكرخ الأولى التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.