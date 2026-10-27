جنايات ميسان: السجن 6 سنوات لمدان ادعى معرفته بأحد القضاة لابتزاز المواطنين

وقال في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان ادعى وجود معرفة شخصية تربطه بأحد السادة القضاة".وأضافت ان "المدان قد زعم أن لديه علاقة شخصية مع القاضي المختص بنظر قضايا ، مدعياً قدرته على التأثير في قراراته للإفراج عن أحد الموقوفين، وذلك لقاء الحصول على مبالغ مالية من المواطنين ".وأكدت ان "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام القرار 160 / 1 لسنة 1983".