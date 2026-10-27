رئيس هيئة الاستثمار يدعو لإنشاء مصانع قطرية في العراق

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، ترأس لقاءً استثمارياً موسعاً مع رجال الأعمال القطريين الشيخ قاسم ، بحضور مصطفى وجمعٍ من كبار المستثمرين القطريين".وحثّ "قطاع الأعمال على الدخول بقوة في السوق العراقية والاستفادة من الفرص التنموية المتاحة"، ناقلاً "اهتمام رئيس ، بتقديم كافة التسهيلات والضمانات التي تسهم في بناء شراكة اقتصادية واعدة بين البلدين".وطرح رئيس الهيئة رؤية الاستثمارية، داعياً الشركات القطرية إلى "نقل تجاربها الرائدة وتأسيس مشاريع صناعية داخل البلاد لتوطين الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة، وهي الخطوة التي حظيت بتفاعل واهتمام كبيرين من الحاضرين".ووجه الياسري "دعوة رسمية للشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني لزيارة العراق على رأس وفد استثماري، للاطلاع ميدانياً على الخارطة الاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية المطروحة".