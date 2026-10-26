مجلس ميسان يطالب الحكومة الاتحادية بفتح منفذ الشيب

طالب ، بفتح منفذ الشيب الحدودي مع .

وقال اعضاء في المجلس خلال مؤتمر صحافي، إن "غلق المنفذ ادى الى تأثير مباشر على الشركات النفطية وانتاج المصفى في تلك المنطقة".

ودعوا المحتجين الى عدم التصعيد وضبط النفس، مطالبين بـ"فتح المنفذ كون استمرار اغلاقه له تداعيات كبيرة على استقرار الوضع الاقتصادي لابناء المحافظة".

وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .