التعليم تعلن تمديد التقديم على قناتي "الموازي والأهلي"

وقالت الوزارة في بيان، "وافق وزير والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حيدر بهاء الحسني على تمديد السقف الزمني للتقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) والتقديم الى الجامعات والكليات الاهلية الى غاية يوم الجمعة الموافق 2026/10/30".وأوضحت الوزارة أن "التقديم الإلكتروني عبر تطبيق منصة (قدم) أو بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".