صدور أمر من قيادة عمليات ميسان بالقبض على رئيس مجلس المحافظة

​أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بصدور أمر من بالقبض على رئيس مجلس المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ، "صدور أوامر من بالقبض على رئيس مصطفى ادعير".

وأصدرت ، أمر إلقاء قبض بحق رئيس مجلس مصطفى ادعير المحمداوي بعد تهديده بالعصيان على خلفية غلق منفذ الشيب الحدودي.

أعلن رئيس مجلس محافظة ، الاثنين، امتثاله للقضاء العراقي بعد صدور أمر قبض بحقه.



وكانت قد قررت، في العشرين من تشرين الأول الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي حتى إشعار آخر، وهو ما أثار استياء الإيرانية التي أكدت عدم تلقيها إخطاراً مسبقاً بالقرار من .