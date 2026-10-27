جنايات البصرة: الإعدام بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماً بالإعدام بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضافت ان "المدان ضبط بحوزته كميات كبيرة من مادتي المثيل أمفيتامين والحشيشة المخدرتين بقصد الاتجار بهما وبيعهما بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 27 / أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".