العمل توضح سبب استقطاع 10 آلاف دينار من راتب المعين المتفرغ

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "استقطاع 10 آلاف دينار من راتب المعين المتفرغ هو لمرة واحدة فقط".وأضافت ان "ذلك يخص أجور إصدار بطاقة الماستر للبطاقات التي لم تُستوفَ عنها عمولة الإصدار سابقاً".