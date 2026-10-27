عاصفة ترابية تضرب القائم غربي الأنبار

وأظهرت مشاهد من القضاء، انتشار الغبار في الأجواء، بالتزامن مع نشاط العاصفة الترابية التي تشهدها المنطقة.وتُعد المناطق الغربية من من المناطق التي قد تتأثر بالعواصف الترابية نتيجة طبيعتها الجغرافية واتساع المناطق الصحراوية، فضلاً عن نشاط الرياح الذي يسهم في إثارة الأتربة والغبار.وتتطلب الأجواء المغبرة توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصاً على الطرق السريعة والخارجية، مع ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، تفادياً للحوادث الناجمة عن تدني مستوى الرؤية.