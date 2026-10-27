الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات من منطقة أو جهة محددة لرئاسة جهاز المخابرات

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "ننفي ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة شملت ادعاءات حول نية تعيين شخصيات تنتمي إلى منطقة أو جهة محددة لرئاسة العراقي".واكدت أن "هذه المعلومات عارية من ولا تمت للحقيقة بصلة، وفي حال صدور أي أمر رسمي بتسمية رئيس جديد للجهاز، سيتم الإعلان عن الاسم رسمياً من خلال الجهات المعنية فور صدوره".ودعت الجميع إلى "توخي الدقة والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية في نقل الأخبار وتداولها".