توضيح من مكتب القائد العام حول ترقية الضباط: لا خلافات مع الداخلية

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على ما يُتداول حول قرار وضوابط ترقية الضباط، نود توضيح أن القرار الصادر من للقوات المسلحة قد سَبَق صدور أمر السيد ".وبين أنه "لا توجد أي خلافات بين الضوابط والتعليمات الصادرة عن العام ووزارة الداخلية، إذ تسعى الجهتان معاً إلى تغليب مصلحة الضباط ونيلهم استحقاقاتهم".واهاب المكتب بجميع "الضباط والمهتمين متابعة القنوات الإعلامية الرسمية للوقوف على الحقائق بدقة".