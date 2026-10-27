اعتقال سائق "توك توك" بحوزته عملة مزورة في بغداد

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن اعتقال سائق "توك توك" بحوزته عملة مزورة في .

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت مفارز قاطع نجدة الحرية، أثناء تنفيذ الممارسات الأمنية، من إلقاء القبض على سائق دراجة «توك توك» ضُبط بحوزته مبلغ من العملة المزورة قدره (640.000) دينار عراقي".

وجاءت عملية القبض وفق البيان "بعد استيقاف الدراجة وتفتيشها للاشتباه بها، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط المبلغ المذكور"، مشيرا الى أنه "جرى استصحاب المتهم مع المضبوطات إلى المركز المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للقانون".