إحباط مخطط لتهريب والإتجار بالآثار في بغداد

‏أعلنت وكالة الاستخبارات، مساء الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتهريب والإتجار بالآثار في .

وجاء في بيان للوكالة، "‏توفرت معلومات استخبارية تفيد بوجود عملية إجرامية تسعى إلى تنفيذها عصابات الجريمة المنظمة تتضمن الإتجار وتهريب الآثار". ‏وأضاف البيان "تم تشكيل فريق عمل بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومقاطعة المعلومات، وبعد جهد استخباري مكثف ومراقبة مستمرة للعصابة الإجرامية تم القبض على أحد المتهمين وضبط بحوزته قطع أثرية ثمينة ونوعية ومختلفة الأحجام".