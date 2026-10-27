مجلس الوزراء يوافق على إجراء الدور الثالث للمراحل المنتهية

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن موافقة على إجراء الدور الثالث للمراحل المنتهية.

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وقالت الوزارة في بيان، "وافق على إجراء امتحانات الدور الثالث للعام الدراسي 2025–2026، بناء على مقترح وزير التربية، لطلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة".

وكانت أعلنت، قبل أيام، إقرار اعتبار العام الدراسي 2025–2026 سنة عدم رسوب لجميع المراحل الدراسية، والتوصية بإجراء الدور الثالث لطلبة المراحل المنتهية.